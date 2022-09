Comparte

La ministra Secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la no designación de Nicolás Cataldo como reemplazante de Manuel Monsalve en la subsecretaría del Interior.

Recordar que el militante comunista iba a tomar el puesto del ex diputado. Pero unos tweets en contra Carabineros en 2011, causó la polémica e impidió aquello.

"Los cambios de gabinete siempre tienen acontecimientos, no son fáciles. Ha pasado en todos los gobierno, no vale la pena repetir casos", partió diciendo.

"Las nominaciones no están hasta que se nominan y eso es súper importante señalarlo, independiente de todas las valoraciones que tenemos de nuestros funcionarios, autoridades, etc.", prosiguió.

Sobre este episodio, la vocera añadió que "un comunicado de presidencia que efectivamente salió, pero las nominaciones no están hasta que se concretan. Y esto siempre es así y es el Presidente el que hace estas definiciones. A mí no me corresponde señalar más que eso. Siempre el Presidente evalúa y determina su gabinete en el momento en que se hacen y se firman los cambios".

Ministra Vallejo y los desafíos que vienen

"La convicción que nosotros tenemos es que tenemos que reforzar nuestro equipo, nuestro Gobierno, donde tenemos que estar todos y todas, porque si queremos sacar adelante las reformas que tenemos, necesitamos a todos y todas en la conducción", señaló la ministra.

Consultada por el nuevo Comité Político, la ex diputada recalcó que "tenemos un gran equipo a la cabeza y creo que las experiencias de todas van a ser un aporte al desafío que el presidente nos ha mandatado asumir".

Por último, contó la incorporación de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara a la comisión: "Decir que está ahí por una compensación me parece un poco odioso y que no se condice con lo que ella ha demostrado políticamente en el marco de las 40 horas y la Reforma Previsional. Yo llamaría a respetar a las ministras mujeres en su labor".