Comparte

Luego de la golpiza que sufrió el hermano del Presidente de la República el pasado 1 de septiembre, a las afueras de la casa central de la Universidad de Chile, Simón Boric declaró ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Según consignó El Mercurio, Boric aseguró que ese día, vio a un grupo de sujetos que intentaban abrir un local, cercano al establecimiento de educación superior.

Por ello, se acercó "y los encaré, les dije que su actitud no aportaba en absolutamente nada, ya que estaban atacando a gente trabajadora".

"Ante lo cual, dos sujetos que se encontraban saqueando el local comercial, se acercaron y me dijeron ‘qué te metí, conch…'".

En la línea del relato, añadió que "luego uno me agredió con un palo en mi cabeza y el otro me golpeó con un puñetazo; sin embargo, un señor me tomó del brazo y (…) me intentó defender".

No obstante, tras ello "se me acercó una mujer y me escupió en la cara (…) se me fueron acercando más personas, las que comenzaron a agredirme con patadas y combos".

"Esta situación me asustó mucho, temí por mi vida", es parte de lo dicho por el jefe de gabinete de la Rectoría.

Cabe recordar que por el hecho, cuatro personas fueron detenidas y formalizadas.