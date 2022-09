Comparte

Ante los últimos hechos en materia de seguridad, que han marcado la semana, los diputados de la UDI, Cristián Labbé y Sergio Bobadilla, aseguraron no distinguir "ninguna diferencia en materia de seguridad entre Izkia Siches y la actual ministra del Interior".



Los legisladores recordaron que solo esta semana "han muerto dos chilenos en encerronas y delincuentes golpean a mujeres sin justificación alguna", y que "vemos que la situación de violencia no cambia y no hay diferencia en el pésimo desempeño de la exministra y la actual titular de Interior, Carolina Tohá".



"Desafortunadamente, ambas guardan silencio y no salen a condenar de manera enérgica estos actos delictuales", apuntaron Labbé y Bobadilla.



A su vez, los parlamentarios subrayaron que este lunes "se votará el primer estado de excepción de la ministra Tohá en el Congreso, y tal como se han desarrollado los hechos, este instrumento seguirá siendo acotado. En el norte la inmigración seguirá descontrolada, mientras que la ministra Tohá está tratando de influir para que en el parlamento se llegue a un acuerdo constitucional, tratando de pasar rápido la paliza que le dieron los chilenos a la propuesta de Constitución avalada por ella y el Presidente Boric".



"Están realmente perdidos. Sin un norte claro y con una soberbia que asombra", cerraron.