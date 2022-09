Comparte

El Presidente de la República, Gabriel Boric, participó en un acto realizado en el Palacio de La Moneda donde se conmemoró un nuevo 11 de septiembre. En la instancia, el Mandatario señaló: "Hace 49 años el presidente Allende y sus colaboradores nos dieron una lección histórica de lealtad y consecuencia".

En su discurso Boric se refirió a los resultados del plebiscito de salida de la propuesta constitucional, donde la opción Rechazo se impuso ante el Apruebo.

"El camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una Nueva Constitución escrita en democracia. Para eso trabajamos con los parlamentarios en el Congreso", manifestó.

A lo anterior, agregó: "Hay voces que quieren recular, y me permito hacer una reflexión: Los resultados del plebiscito del pasado domingo no son de nadie en particular y no cometan el error de creer que el triunfo de la opción Rechazo significa un rechazo a un camino de transformaciones en Chile… Vamos a trabajar por encontrarnos y confío en sabiduría del pueblo".

"Aquí estamos firmes y trabajando por construir un mejor Chile", cerró el Mandatario.