Comparte

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la decisión de Chile Vamos de no ir a las reuniones por el proceso constituyente que está pactada para el jueves en el Congreso.

Recordar que el timonel de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, sostuvo que "hemos tomado una decisión de no asistir, creemos que se anuncian acuerdos que no han sido tomados, me parece es faltar a la verdad y a las formas".

"Además, la insistencia que han hecho partidos del oficialismo demuestra que no se ha aquilatado el resultado del 4 de septiembre y en ese contexto nosotros no asistiremos a esa reunión", indicó el senador.

Ante esto, el titular de la cartera precisó que "no he seguido de cerca las conversaciones, ni menos voy a juzgar las decisiones o acciones de quienes están participando en ese proceso".

Ministro Marcel espera que se retomen las conversaciones

Sin embargo, apuntó que "me parece que es evidente, por las propias reacciones que ha tenido el mercado al resultado del Plebiscito, que, mientras el proceso constitucional siga abierto, va a seguir habiendo un elemento de incertidumbre sobre la economía chilena".

"Así que, uno no puede hacer sino votos porque este proceso vaya convergiendo, y se vaya concordando un proceso para continuar y cerrar el proceso constitucional", aseguró el jefe de la billetera fiscal.

En ese sentido, el secretario de Estado señaló que "me ha tocado conversar con muchos analistas, inversionistas extranjeros que están interesados en lo que ocurra en Chile, y para ellos es importante el futuro del proceso constitucional".

Por último, recalcó que "en la medida que no vaya teniendo un destino, que no vaya, finalmente, convergiendo hacia una decisión ya más definitiva sobre la Constitución, permanece un grado de incertidumbre sobre la economía chilena, que tiene un costo para todos nosotros, en términos de riesgo país, de costos financieros, etcétera".