El ex presidente de la comunidad judía en Chile, Gabriel Zaliasnik, criticó al Presidente Gabriel Boric, luego de que este se negara a recibir cartas diplomáticas del embajador de Israel, Gil Artzyeli.

En conversación con CNN Chile, el abogado manifestó que "el error diplomático en el que incurrió la Cancillería es un grave insulto no solo para el Estado de Israel, también es una afrenta para los chilenos de origen judío. Para nosotros es muy complejo un escenario en el cual hay una conducta que es, según los estándares internacionales, antisemita".

Al mismo tiempo, Zaliasnik aseguró que Boric tiene una "fijación" con Israel y un "distingo" con respecto a "regímenes fundamentalistas islámicos donde se violan los derechos humanos". "Da cuenta de un trato diferenciado específicamente por ser el estado del pueblo judío", afirmó.

"No puede ser que en la misma ceremonia en que no recibe al embajador de Israel sí recibe al de Arabia Saudita, donde un periodista fue asesinado, las mujeres son colgadas si no usan el hiyab. Pero boric no tiene ningún problema en materia de derechos humanos con esos regímenes".

A su vez, aseguró que el incidente "de seguro traerá consecuencias diplomáticas para Chile no solo en la contingencia inmediada, también en el mediano plazo e incluso en las Naciones Unidas".

Zaliasnik agregó que este tipo de actitudes no son nuevas en Boric, quien, antes de asumir como Jefe de Estado, ya había tenido polémicas en torno a Israel.

Una de ellas, recordó, fue cuando recibió de parte de la comunidad judía un tarro de miel en el marco del año nuevo judío, regalo que, sin embargo, Boric rechazó, alegando que "devuelvan el territorio Palestino ocupado ilegalmente".

"Lo que hay acá en el Presidente Boric es una conducta reiterada en el tiempo. No es que tuvo un acto de impulso juvenil, lo que hizo fue un acto de agresión a un país amigo como el Estado de Israel, cuya caratecrística es ser el estado nacion del pueblo judío", dijo.

Finalmente, aseguró que el incidente puede generar conductas antisemitas en la población.

"Aunque sea por ignorancia, las conductas antisemitas lo que hacen es propiciar en la ciudadanía actos de acción de odio o antisemitismo. No es solo una afrenta, de algún modo pone en riesgo a la comunidad judía en Chile", cerró.