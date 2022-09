Comparte

El Presidente Gabriel Boric se refirió este viernes al proceso constituyente durante su discurso en IX Encuentro anual del Comercio, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

En la parte final de su exposición, el Mandatario destacó la importancia de la reforma tributaria, cuyo objetivo es "financiar una agenda productiva de descentralización, de equidad territorial y de protección social".

En ese sentido, conectó el ámbito económico con lo social. "No nos olvidemos mas allá de las apreciaciones que se pueda tener respeto de las consecuencias del estallido. Y yo espero y tengo fe de que el nuevo proceso constituyente que se está llevando adelante en las conversaciones en el Congreso van a llegar a buen puerto y nos va a permitir tener una Constitución de la cual nos sintamos todos y todas orgullosos", dijo.

"No tengo ninguna duda de que no podemos olvidar el motivo central que estaba detrás del malestar. Ese malestar sigue ahí presente. Me voy atrever con algo: quienes triunfaron o quienes defendieron la opción Rechazo en el reciente plebiscito constitucional no cometan el mismo error que cometimos desde nuestro sector cuando tuvimos el plebiscito de entrada, en el sentido de creer que los péndulos son permanentes, de que las variaciones del péndulo son permanentes. Tenemos que encontrar el equilibrio", señaló el Jefe de Estado.

"Todos tenemos que ser autocríticos respecto de lo aprendido en el último tiempo y poder sacar este proceso adelante, porque necesitamos más cohesión social. Un país sin cohesión social, una sociedad segregada, revienta", agregó. "Ese es el objetivo y el sentido más profundo de la reforma tributaria", concluyó.