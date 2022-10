Comparte

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, comentó la importancia de aprobar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), que será discutido el próximo martes en el Senado.

"La complementariedad entre las potencias mundiales, Estados Unidos y China, era espectacular -hace algunos años- porque no se tocaban, pero cuando se inició la disputa tecnológica, los conflictos comenzaron a ser enormes", dijo en diálogo con Emol.

En ese sentido, el político indicó que "EE.UU. vio lo riesgoso que era la interrupción de las cadenas de producción, lo que incentivó más el proteccionismo". Por ello, concluyó "vamos a vivir un mundo con más tensiones comerciales".

Asimismo, el también exministro de Educación remarcó que "si podemos pescarnos de un nuevo acuerdo comercial y protegernos más, así el mecanismo de resolución de controversia no sea perfecto, hay que hacerlo".

"Es entender lo que está pasando con la economía mundial (…) Ahora hay que protegerse, ¿y cuál es la forma de protegerse? Con acuerdo comerciales", aseguró el militante PPD.

Por lo mismo, señaló que "no podemos seguir dándonos el lujo de seguir dilatando esto, pueden ocurrir cosas en la economía mundial y debemos tener un resguardo, esto tienen bastante urgencia".

Exministro Eyzaguirre y la situación económica en el país

Sobre los resultados del Imacec de agosto, precisó que "la economía chilena se chantó hace un año atrás. ¿Es eso cuando uno lo compara con el resto del mundo un muy mal resultado? No. Europa y EE.UU. ha tenido algunos semestres hacia abajo".

A su vez, agregó que "estamos planos porque tenemos inflación, no porque no podamos crecer. Pero no podemos poner la carreta antes que los bueyes, tiene que menguar la inflación para poder retomar el crecimiento, por un tiempo vamos a tener que soportar un crecimiento muy bajo".

Por último, el otrora jefe de la billetera fiscal apuntó que "hay que pagar la cuenta del sobrecalentamiento anterior. Si las cosas en el comercio internacional andan más normal, debiera haber una cierta tranquilización acá y poder retomar a mediado del año pasado el crecimiento".