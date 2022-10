Comparte

En “Enfoque Económico” nos referimos al proyecto de aborto sin causales, que anunció la ministra de la Mujer, Antonia Urrejola, lo que causo tensión dentro de la oposición.

En esa línea, el sociólogo Max Colodro manifestó que “no tiene los votos en el Congreso, no lo va a poder sacar adelante. No entiendo por qué las prioridades del Gobierno están tan mal desenfocadas”.

Revisa el momento aquí: