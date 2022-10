Comparte

Octubre es el Mes de Las Personas Mayores en el cual se busca visibilizar y valorar el aporte que realizan a la sociedad. Es por eso que Fundación Las Rosas en conjunto con los equipos del Fútbol Profesional Chileno, se unirán en una iniciativa con el fin de sensibilizar tanto a hinchas como a deportistas para que se pongan la camiseta por aquellos que ya se encuentran viviendo sus últimos años de vida.

Esta acción tiene por objetivo llamar la atención de la sociedad a través del fútbol, deporte considerado en el mundo como aquel que más despierta pasiones y genera sentimientos en las personas, en comparación a otras disciplinas. Es por eso que a través del balompié Fundación Las Rosas persigue instalar en el debate público la urgencia de incluir a las personas mayores en la sociedad como seres activos y participativos.

“Uno de nuestros objetivos como Fundación Las Rosas es integrarlos a las actividades diarias de la sociedad y en ese contexto es muy importante integrar a todas las personas mayores al fútbol. Tenemos una alianza que estamos comenzando gracias al apoyo de la ANFP, en que este fin de semana, en la fecha número 27 del campeonato nacional, estaremos con distintas actividades en todos los partidos”, comenta Tatiana Viveros, Directora de Desarrollo de Fundación las Rosas.

De esta manera, durante la fecha 27 del torneo nacional, los residentes, hinchas de clubes deportivos, saldrán a la cancha con lienzos y camisetas de la Fundación. En esa misma línea, se relatarán historias de Personas Mayores que actualmente son residentes de los Hogares, pero que durante su juventud fueron fieles seguidores del deporte.

“Ellos han sido hinchas toda una vida de todos los equipos de fútbol y este fin de semana en honor a ellos, vamos a realizar actividades”, agrega Viveros. Nuestros residentes estarán presentes en los encuentros deportivos de Universidad Católica v/s Ñublense, Unión Española v/s O’higgins, Colo Colo v/s Curicó y Partido de Audax Italiano v/s Unión La Calera.

“Hacemos un llamado a los hinchas, a que nos acompañen nuevamente en los estadios, vamos estar ahí esperando con Fundación Las Rosas. A todos los clubes que nos están acompañando, nuestra gratitud eterna. Esperamos que este sea el comienzo de una alianza permanente entre las personas mayores y el deporte”, puntualiza la Directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas.