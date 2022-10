Comparte

Las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI emplazaron este miércoles al Gobierno a solicitar la renuncia de Nicolás Valenzuela como director de Metro, tras las polémicas publicaciones del profesional que llamaba a evadir el sistema.

Ambas bancadas de oposición condicionaron ciertas partidas de la Ley de Presupuesto de la cartera de Transportes si Valenzuela se mantiene en el cargo.

"Le venimos a señalar al Presidente que no estamos dispuestos a aprobar ciertas partidas de la ley de Presupuesto, específicamente del ítem de transporte, si mantiene en su cargo a alguien que ha avalado, fomentado y promovido la violencia en nuestro país", dijo El jefe de bancada de RN, Andrés Longton.

Asimismo, señaló que Nicolás Valenzuela no solamente "llamó a saltarse los torniquetes y a evadir el 18 de octubre", sino que también "llamó abiertamente a quemar iglesias".

"En ese sentido, creemos que un Gobierno que dice que está luchando contra la delincuencia pareciera ser que no tiene ninguna convicción ni voluntad para enfrentar este flagelo que nos está azotando violentamente en nuestro país", agregó.

"Si el Presidente no remueve a Nicolás Valenzuela del directorio de Metro, Renovación Nacional no va a aprobar la Ley de Presupuesto en ciertas partidas que tienen que ver con transporte, porque no queremos que esté a cargo de los recursos que en definitiva le pertenecen a todos los chilenos en un medio tan utilizado u querido como es el Metro", sostuvo el parlamentario.

"Estamos dispuestos a rechazarlas en su totalidad"

En tanto, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que si no se remueve a Valenzuela del cargo, no solo rechazarán la partida de Transportes en la Ley de Presupuesto, sino que además "estamos dispuestos a rechazarlas en su totalidad"

Bajo ese contexto, cuestionó que "quien es hoy director del Metro haya llamado a la evasión y que hoy ellos mismos estén solicitando un aumento presupuestario en la Ley de Presupuesto para suplir dicha evasión".

"No solo pedimos la renuncia del director del Metro de Santiago, sino que anunciamos que en caso de esta no ocurra vamos a rechazar la partida presupuestaria del Transantiago y rebajar todo el Presupuesto destinado a la evasión", apuntó.

"No puede ser que quien hasta hace pocos años no dudaba en llamar a evadir, hoy esté pidiendo Presupuesto para poder pagar dicha evasión, sino se remueve al director del Metro, no solo vamos a presentar una indicación para presentar la partida del Transantiago, sino que estamos además dispuestos a rechazarlas en su totalidad", indicó.