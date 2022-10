Comparte

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, respaldó al director de Metro, Nicolás Valenzuela Levi, quien ha sido cuestionado por antiguos tweets llamando a la evasión en 2019.

La autoridad informó que el directorio de Metro de Santiago "está compuesto por siete personas y está operativo desde el mes pasado".

Por ende, el titular de la cartera indicó que "no es noticia nueva, el directorio fue nombrado en abril, lleva seis meses operando y de buena forma".

Después, afirmó que los directorios "están compuestos por personas distintas, la idea es que hayan hombres y mujeres, diferentes perfiles profesionales".

En cuanto a lo que aporta Valenzuela Levi, el secretario de Estado remarcó que "provee la mirada de un arquitecto, de una persona que viene llegando hace poco de un doctorado (…), temas de desarrollo urbano".

Ministro Muñoz y las críticas a Valenzuela Levi

"Creo que tiene las competencias para poder ser director de Metro aunque entiendo el punto político que se está haciendo respecto de los tweets de hace tres años atrás", aseguró.

Los dichos del ministro no soslaya la tensión que existe en un sector de oposición, quienes amenazaron con que si Valenzuela no renuncia, no aprobarán programas y transferencias destinadas a Transportes en el Presupuesto 2023.