Comparte

La senadora independiente, Fabiola Campillai, emplazó al Gobierno a estudiar "caso a caso" los indultos para los presos del estallido social.

"En un principio tuve la esperanza de que este proyecto de ley de Amnistía pudiese sacar a nuestros presos de las cárceles, pero al poco anda me di cuenta de que los votos no estaban y que se modificó de tal manera, que no sacaba a ningún preso", mencionó.

Asimismo, la parlamentaria indicó que "yo le hago el llamado al Presidente de la República, a buscar otro camino, por razones humanitarias".

Y remarcó que "el camino de los indultos particulares, para poder dar el primer paso hacia terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de Derechos Humanos".

Recordar que el proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias, es una moción parlamentaria presentada por los senadores Latorre, Allende, Muñoz, Provoste y Navarro, el 9 de diciembre del 2020.

Sin embargo, la vocera Camila Vallejo aseguró que el Ejecutivo no reingresará con urgencia la instancia de amnistía para los presos del estallido social.