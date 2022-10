Comparte



En la previa de Enagro 2022, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, conversó con "La Mañana de Agricultura".

Un día después de la tercera conmemoración del 18 de octubre, el dirigente gremial analizó la jornada y la importancia de la seguridad en general en el país.

"A mí me toco salir de la Costanera Norte y meterme en Bellavista y venía una turba de escolares. De verdad es una vergüenza", dijo. "Yo venía en mi auto y a uno le da un susto increíble, la gente arrancaba. Eran puros estudiantes, puros escolares que después fueron a destruir y saquear, porque ahí se le meten delincuentes entre medio", lamentó.

En ese sentido, alertó que "la macrozona sur y toda la delincuencia que está en Chile azotando a todas las regiones… porque ya no es solo la macrozona sur. Esto debe parar y debe parar rápido, con mejores leyes. Los jueces son los que tienen más que decir que nadie, porque ellos son los que dejan libre a todos estos delincuentes., No están ni siquiera una noche en la cárcel y al otro día ya están suelto".

Añadió que "debe ser más firme el actuar de la Justicia. Y también las señales que dé el Gobierno".

Según Allendes, "el gran problema que afecta a la economía es la seguridad. Cuando no hay seguridad, las empresas no quieren invertir y eso es muy grave". Indicó que "la autoridad no ha sido lo firme para parar esto y esto ha seguido escalando".

"Una vez que Chile logre detener este avance fuerte con los temas de seguridad, delincuencia, el país va a retomar el crecimiento económico", enfatizó el presidente de la SNA.

"El Gobierno tiene que tomar una actitud dura, firme, seria y no tener medias tintas, porque cuando hay medias tintas la gente se da cuenta que puede apretar y logra su objetivo", concluyó.