El pasado viernes el INE liberó los resultados del VIII Censo Nacional Agrícola y Forestal 2021, estadísticas que tienen por objetivo dimensionar los cambios en la estructura productiva de los sectores silvoagropecuarios y entregar la información para la toma de decisiones atingentes al sector agrícola, datos recogidos que debido, entre otros factores, a la pandemia, no lograron el cien por ciento de cobertura en el territorio.

“Son datos relevantes. El censo ratifica la relevancia de la política del Presidente Gabriel Boric y de nuestro Gobierno, la importancia de la seguridad y soberanía alimentaria, ya que a groso modo crece la fruta y la producción de pollos y gallinas”, señaló Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura.

Luego de esta fase de obtención de datos concretos, tanto ODEPA como INE, continuarán el trabajo convocando a un comité de expertos con el objetivo de evaluar estos resultados obtenidos a nivel comunal y analizarán si será necesario utilizar insumos complementarios para una mayor precisión e interpretación de la información recogida y así luego ponerla en valor.

Para el ministro de Agricultura la muestra, ejecutada durante la pasada gestión de gobierno, representa “un censo con información relevante, pero con imperfecciones. Es un censo que tuvo más de un 10% de no cobertura; es decir distintos predios que, por razones de pandemia u otro, no tuvo respuesta y particularmente en las regiones de O’Higgins a Los Lagos hubo no cobertura, en algunos casos, sobre el 10%”, indicó la autoridad.

Andrea García, directora nacional de ODEPA, agrega que “esta baja cobertura que ocurre en algunas regiones no afecta a toda la información, sino que puede afectar a algunos cultivos en particular, en algunas determinadas zonas, a la ganadería por cierto, entonces es importante tomar la información y analizarla con los datos completos”.

Dentro de los resultados obtenidos por el trabajo conjunto entre el INE y de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias -ODEPA- se observa en relación a la versión 2007 del censo una disminución en la superficie de la mayor parte de los usos productivos de suelo, salvo frutales. Respecto a los resultados de ganadería también se observó una disminución en la masa bovina, ovina, porcina y otras especies, solo evidenciándose un aumento en las existencias de gallinas y pollos.

Accede a los resultados del VIII Censo Nacional Agrícola y Forestal 2021 en:https://www.odepa.gob.cl/contenidos-rubro/estadisticas/estadisticas-productivas/resultados-del-viii-censo-agropecuario-y-forestal

PRODUCCIÓN Y PRECIOS

Transcurrido el primer mes de primavera del año la crisis mundial de los alimentos y, por ende, de los precios éstos continúan siendo objeto de atención constante para la población.

Bajo esta premisa es que el Ministerio de Agricultura nuevamente orientó a los consumidores bajo el monitoreo de precios semanal que presenta a través de la herramienta “Mejores Alimentos de Temporada” (MAT), confeccionada por ODEPA, y que pretende aliviar el bolsillo de las personas a la hora de acceder a frutas, verduras y carnes.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio, hay cosas que no podemos evitar. Hay productos de temporada que crecen. La manzana estuvo más barata en invierno incluso más que hace un año atrás, pero se acabó la manzana y está hoy día al alza. Y siempre sabemos que en agosto y en septiembre el tomate tiene un crecimiento relevante porque se acaba la producción y también el aporte que hace desde el norte Arica, que nos surte; con los zapallos todos los años éste es el período más duro, octubre-noviembre, pero vienen zapallos más baratos”, señaló el ministro Valenzuela invitando a las personas a preferir los productos de temporada.

Asimismo, Andrea García de ODEPA, bajo un análisis técnico del comportamiento de los precios precisó que se está atendiendo el tema: “la mayor parte de los cultivos que son la base de nuestra alimentación son susceptibles a la variablilidad climática y a los efectos del cambio climático en el largo plazo. Por eso es tan importante trabajar en esta Ley Marco que ha sido aprobada por el Congreso a mediados de este año y que Odepa tiene el desafío de construir participativamente en conjunto con todas las otras instituciones del Ministerio de Agricultura y el sector privado con planes de mitigación y adaptación”, puntualizó.

Información semanal “Mejores Alimentos de Temporada” en: https://www.odepa.gob.cl/precios/mejores-alimentos-de-temporada

Por otro lado, el ministro de Agricultura entregó una buena señal a nivel de producción con respecto al nematodo detectado recientemente por el SAG en los plantines de frutillas de la zona centro.

“Gracias al trabajo fuerte del SAG se ha logrado con fosfina sanar, limpiar del nematodo, (y) eventualmente se va a lograr que esto llegue a 50 millones de plantas, pero ya se ha certificado y comprobado que están sanas 3 millones 600 mil y ya han salido a distribución. En los próximos días sucesivamente en la medida que el SAG ratifique que son plantas sanas, particularmente de la variedad Monterrey, se van a ir liberando para los productores de todo el país, pero con mucha importancia en Chanco, Pelluhue, en la zona de Litueche y San Pedro de Melipilla”, dijo el ministro Valenzuela.

TEMPORADA DE INCENDIOS

Otro de los temas que atiende el MINAGRI por estos días es la actual temporada de incendios, la cual para este 2022-23 comprende para el combate de un 22% de incremento en el presupuesto administrado por Corporación Nacional Forestal -CONAF- traducido en $83 mil millones para abarcar el 70% de la superficie del territorio nacional considerada de riesgo.

“La Conaf tiene un presupuesto récord, además es muy importante a propósito de cultivos, se duplican las unidades de investigación para que no queden impunes quienes producen incendios forestales y se ha invertido más que en otros años en raleo y en cortafuegos para evitar una temporada que podría ser más dura de lo normal en el centro sur del país”, finalizó el ministro Esteban Valenzuela.