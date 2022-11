Comparte

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, relató la difícil situación económica que atraviesan como municipalidad y anunció que hará un bingo para pagarle a los profesores y profesoras de la ciudad.

"Estamos organizando, planeando un bingo, una acción que pueda hablar de recursos. Estamos hoy día consiguiéndonos premios, buscando a empresas a todos lados dentro de las mismas gestiones que podemos hacer es buscar premios para levantar el bingo", dijo en conversación con Emol.

En esa línea, el edil añadió que "tenemos los establecimientos, los mismos gimnasios para poder levantar este tipo de iniciativas y principalmente hoy día tener recursos para poder apalear este déficit que cierta parte de arrastra de administraciones anteriores, pero otra se agudiza con los gastos que se han aumentado en el último tiempo".

Ante la nula respuesta de las autoridades centrales, afirmó que "no tenemos más salida. Hemos hablado con todos, hemos tratado de poder buscar recursos, hemos ido desde el gobierno regional, hemos ido a la Subdere, hemos ido a todos lados a tratar de ir tomando algunos recursos de otros lados, pero ya no podemos y no sabemos que más hace".

Incluso, el jefe comunal detalló que la crisis económica en materia educacional tiene diversos factores pero explica que la mayor dotación de profesores por las horas de planificación, que obligaron a duplicar la cantidad de trabajadores, y gastos producto de la inflación como el precio del gas y la leña, son los principales.

"Ya hemos sacado de todas las cuentas que hemos podido. Hemos reducido cuentas de problemas súper graves, temas sociales… porque el presupuesto municipal es uno solo entonces para poder sacar plata hay que hacerlo de algunas acciones, proyectos o acciones que teníamos proyectadas para el año y las tuvimos que dejar de hacer para sacarla y llevarla a educación", aclaró.

Finalmente, el alcalde de Coyhaique sentenció que "hoy día no tenemos plata de donde más sacar. No hay plata en el municipio, no hay plata en las cuentas".