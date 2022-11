Comparte

A partir del lunes 7 de noviembre, el archipiélago de Juan Fernández pasará a "Apertura" en el plan “Seguimos Cuidándonos”. Con esto, todas las comunas del país estarán en este escenario.

“Tal como el resto del país, en el archipiélago de Juan Fernandez no se va a pedir Pase de Movilidad en recintos ni eventos. Es importante destacar que esta comuna tiene una excelente cobertura de vacunación, lo que nos da la tranquilidad para dar este paso porque el entrar a este escenario de Apertura no significa que no vamos a tener casos, sino que probablemente habrán pero nos estamos preocupando del impacto del virus en la red asistencial”, dijo la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Por su parte, el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, expresó que “como representante de la comuna quiero agradecer el trabajo del Ministerio de Salud, realizado con el equipo de la Seremi y del departamento de Epidemiología. Esto nos habla de un trabajo mancomunado, al que hemos incorporado a los dirigentes de organizaciones sociales, permitiéndoles no solo plantear sus inquietudes sino que también participar para lograr una reapertura segura y responsable”.

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, recalcó que “la vacunación ha sido fundamental para llegar a donde estamos hoy. Por eso quiero hacer el llamado a los habitantes de la isla que aún no tienen su vacunación al día para que lo hagan y recordar que la vacunación bivalente va a ser muy importante para seguir avanzando”.

Además, Cuadrado explicó los nuevos requisitos de ingreso para viajeros a esta comuna, los cuales comenzarán a regir a partir del 7 de noviembre. Desde esa fecha pasajeros y tripulantes que se trasladen vía aérea y marítima a Juan Fernandez deberán exhibir previo a su embarque un resultado negativo para SARS-CoV-2 en un test PCR, cuya toma de muestra no exceda las 48 horas previas. En el caso de los niños y niñas menores de 6 años podrán mostrar un resultado negativo obtenido por medio de una prueba de antígeno. Mientras que las personas que no tengan residencia regular en la comuna deberán exhibir un certificado que acredite su esquema de vacunación completo contra SARS-CoV-2, emitido por el país en el que fueron administradas las respectivas vacunas.

Más allá de este avance en el plan “Seguimos Cuidándonos”, la ministra Aguilera hizo un llamado a que la población del archipiélago mantenga las medidas de cuidado utilizadas durante la pandemia. “Es importante que la gente sepa que si tiene síntomas debe seguir usando la mascarilla, debe consultar en centros de salud si se siente mal y debe seguir realizando el lavado de manos de forma frecuente y ventilando los espacios. Es decir, manteniendo todas las medidas para controlar los virus respiratorios, como el Covid-19 o la Influenza”, expresó.

El alcalde Manríquez destacó la importancia que tiene para la comuna el eliminar los cuatro días de cuarentena que debían realizar los viajeros al llegar al llegar. “Disminuir estos cuatro días de cuarentena para nosotros es una muy buena noticia, y también para el turismo, un gremio que se ha visto afectado. Ahora podemos prepararnos sabiendo que no vamos a tener un cierre por tercer año, que era la preocupación de ellos. Eso es algo que podemos transmitir ahora con la Autoridad Sanitaria a toda la comunidad”, dijo el edil.

“Reabrir el archipiélago de Juan Fernández es una oportunidad de reactivación muy importante para sus habitantes y para el turismo, más aún cuando se está por iniciar la temporada de cruceros, que es el principal medio de transporte de los turistas que llegan a la zona. Esperamos que recalen al menos unos siete barcos y con ello se pueda dinamizar la economía local, permitiendo que aquellas personas, que además han sido beneficiadas por el Programa Chile Apoya al Turismo, comiencen a reactivar sus emprendimientos”, dijo, por su parte, la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze.