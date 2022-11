Comparte

Tras una maratónica jornada que se extendió hasta la mañana de este jueves, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley de Presupuesto 2023.

Sesión que no estuvo exenta de polémicas, ya que se rechazaron y eliminaron recursos a diversos programas correspondientes a distintos ministerios, principalmente Secretaria General de Gobierno e Interior, mientras que se rechazó el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), objeciones que fueron respaldadas por diversos diputados de oposición.

Al respecto, el jefe de bancada republicano, diputado José Carlos Meza, justificó las impugnaciones a diversas partidas debido a que "costó que hubiese disposición del Ejecutivo para recoger muchas de las inquietudes o las indicaciones que nosotros presentamos".

"Buscamos, por un lado, la responsabilidad fiscal y nuestra intención era poder rechazar el endeudamiento tan alto y proponer uno más bajo, pero no lo logramos. En materia de seguridad buscamos también que hubiese aumentos, sobre todo referente a Carabineros, PDI y Gendarmería, pero como no existieron esos aumentos por parte del Ejecutivo, nosotros rechazamos y votamos en contra de esos partidos, por lo que finalmente la partida del Ministerio del Interior fue rechazada", señaló el diputado Meza.

En el mismo sentido, agregó que "también buscamos reducir los gastos en personal y todos los recursos que se destina a actividades u operaciones que nosotros consideramos son ideologizadas. La más importante de todas es la del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue rechazada".

"Nosotros buscamos que ojalá en el trámite en el Senado, si es que se le va a entregar recursos al INDH estos vengan aparejados con una rendición de cuentas de sus actividades al Congreso Nacional".

Presupuesto 2023: Partida del INDH

Por su parte, el diputado de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano), argumentó que "rechazamos completamente la partida del Ministerio Secretaría General de Gobierno porque demostró lo peor que se puede hacer en el gasto público".

"Durante el plebiscito fue un ministerio que se dedicó a hacer proselitismo y propaganda para una opción democrática, pero una opción política, y la verdad que nosotros estimamos que esa es la esencia del gasto político. Chile hoy necesita dinero para gasto social y no para gastos políticos. Son 34.000 millones de pesos que se van solamente en gasto político, en hacerle propaganda a un Gobierno, eso a mí no me parece", manifestó el parlamentario republicano.

Respecto a la partida del INDH, sostuvo que "la rechazamos porque ha demostrado que tiene una mal llamada autonomía, no le responde a nadie, sus directores no vienen al Congreso a informar de sus actividades y nos parece insólita la persecución que han tenido contra de su ex director".

"Los derechos humanos son de todos los chilenos y vamos a ver si con esta autonomía que ellos dicen tener van a poder trabajar sin tener presupuesto", expresó.

"Como oposición estuvimos a la altura"

En tanto, Mauro González (RN) señaló que "se debe destacar lo que logramos en relación a poder fortalecer la búsqueda de personas extraviadas, pudimos aprobar las tres indicaciones que presenté al Presupuesto 2023, y la que tiene que ver con los gobiernos regionales".

"Me parece que como oposición estuvimos a la altura haciendo propuestas que tienen sentido con los requerimientos que tiene la ciudadanía, estuvimos votando en bloque de manera unida y eso es importante rescatarlo", sostuvo.

Respecto a la extensa jornada, el legislador de Renovación Nacional aseveró que "no era necesario hacer esto", ya que cree que el Presupuesto debe tener "el tiempo necesario para poder discutirlo de mejor manera y estar toda la noche o la madrugada, no es lo más adecuado".

Del mismo modo, Francesca Muñoz, celebró que "tras cuatro largos días logramos terminar la votación del Presupuesto 2023 y despacharlo al Senado con un montón de indicaciones que aprobamos, procurando que se mejoren diversas partidas y aumentar los presupuestos, como en seguridad y salud, por ejemplo. Fue un arduo trabajo".

Finalmente, Stephan Schubert (IND) valoró el término de las deliberaciones al señalar que "ha sido extenuante, pero de todos modos ha sido interesante estar aquí presente durante la noche, de alguna manera pasó rápido porque estábamos ocupados e interesados".