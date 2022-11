Comparte

La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, entregó detalles de los crudos momentos que vivió internada en la Clínica Ciudad del Mar, Viña del Mar, a raíz de las complicaciones que tuvo tras el embarazo.

"Siempre estuve consciente, pero hay episodios que tengo borrados. Me acuerdo que desperté y me di cuenta de que estaba en la UCI y me dicen que tenía mi intestino perforado", mencionó en conversación con LUN.

Después, la parlamentaria ahondó en los dolores que sufrió cuando fue dada de alta. "Era un dolor mucho más terrible (…) Ese domingo me tenía que ir a mi casa, pero amanecí muy mal. Tenía un dolor intestinal brutal. Jamás en mi vida pensé que un ser humano podía aguantar ese nivel de dolor".

Más encima, posterior a esa cirugía, tuvo que ser intervenida por segunda vez, ahí entendió la gravedad del asunto. "No sabes lo que es tener a tu guagua en brazos y pensar que te vas a morir", afirmó.

En ese sentido, la legisladora comentó: "Después de esa segunda operación se me hizo evidente que mi vida corría peligro. Fue terrible estar ahí y no saber si iba a vivir o no para criar a mi guagua. Con ella de tres días y yo internada lo único que pedía era poder dedicarme a ser mamá".

Por último, no quiso tocar una posible negligencia en el proceso. "No vale la pena ahondar en una situación que a estas alturas no es lo más importante", concluyó.

Ahora, Camila Flores se encuentra en su hogar desde el martes, en compañía de su hija Victoria y dejando atrás la pesadilla que sufrió.