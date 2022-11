Comparte

El general inspector Carlos González Gallegos, jefe de la zona Metropolitana, hizo "alcances" con respecto a la vocería realizada por un oficial de la institución al matinal de CHV, "Contigo en la Mañana".

"En relación a esta vocería, Carabineros de Chile quiere manifestar tajantemente que estas no corresponden a las instrucciones impartidas por este mando zonal ni por el señor general director de Carabineros de Chile", dijo.

Agregó que "se mantienen coordinaciones permanentes con la delegación presidencial de la Región Metropolitana".

Asimismo, señaló "hemos transmitido a nuestro personal de servicio a la población todas las orientaciones que el gobierno nos ha entregado".

"Se solicitará las explicaciones al señor oficial comprometido con la genialidad que aclare cuáles fueron sus sentidos", concluyó diciendo el general inspector.

¿Qué dijo el carabinero?

En el matinal le preguntaron al coronel entrevistado por qué los camiones podían estacionarse en la autopista.

"Ellos se mantienen en la berma de la ruta y se tendió un cordón de conos y un desplazamiento de personal de Carabineros de Chile por una manifestación que ellos están haciendo, por unas inquietudes que tienen los camioneros hacia la autoridades, lo cual no me compete expresarme ese punto, sino que a mí es reguardar y mantener la seguridad y que ellos lo puedan hacer de forma segura, tanto ellos como las personas que transitan por la autopista", respondió.

Monserrat Álvarez le consultó si tiene instrucción de desalojarlos, ya que el Gobierno ha dicho que la forma de manifestación no corresponde. "Al menos yo, personalmente, no he recibido ninguna instrucción, sino que de mantener la seguridad las personas que se están manifestado que en este caso son los camioneros y se mantienen con sus camiones", respondió.

Y J. C. Rodríguez preguntó: "Coronel, a dos metros de usted se está efectuando un asado en la berma ¿Mañana podemos ir los del equipo del matinal a hacer un asado?".

"Se comprende que ellos se han mantenido acá y están en un espacio que lo tiene relativamente seguro, y que tienen un puesto en que toman desayuno, almuerzan, algunas de sus necesidades naturales que puede hacer cualquier ser humano", señaló.