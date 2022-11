Comparte

El reconocido actor nacional Gonzalo Valenzuela fue entrevistado por Tonka Tomicic en su programa "Tenemos que hablar de sexo", instancia en la que confesó que sufre acoso sexual desde hace más de 20 años, desde el momento en que comenzó su carrera.

"Abusado, que te griten en la calle, que te toquen el poto. Todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente. Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco”, reconoció el intérprete.

“Me llegan fotos de minas en pelotas y yo digo ‘¿Por qué?’ Si yo denunciara eso, sería terrible. Pasa, pero tiene que ver con la condición de ser expuesto como actor”, añadió Valenzuela.

Consultado por Tomicic por si le molestaba su apodo de "Manguera" -en relación a su pene- el actor afirmó que "lamentablemente, sí, creo que el falocentrismo es un problema en nuestra sociedad".

"A mí me pasa algo muy particular que es la estupidez de ‘El Manguera’. Me persigue hasta el día de hoy. Es vulgar, a mí me molesta profundamente, por qué tienen que pensar en el porte del pene que tengo", dijo.

Sin embargo, la animadora no se quedó ahí y le preguntó: “Pero eso, ¿es mito o es realidad?”

“Es mito, es mito. No me falta nada, no me sobra nada", contestó Valenzuela.