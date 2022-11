Comparte

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que aún no hay acuerdo con el gremio de los camioneros, por lo cual el paro que se ha extendido por una semana se mantiene.

"Se ha querido instalar la idea de que el Gobierno no está interviniendo para enfrentar el alza del precio de los combustibles, pero en las propuestas que se ha entregado a los gremios de transporte es evidente la determinación del Gobierno de intervenir", manifestó la autoridad.

En relación a lo anterior, la autoridad señaló: "Hay una medida específica, inédita, que en los últimos 50 años ningún gobierno ha tomado. El Gobierno ha comprometido impedir el alza del diésel hasta 4 meses".

"Puede ser que hay sectores donde el alza del diésel se traslade a la tarifa que le pagan a los transportistas y, por lo tanto, está asumiendo el costo. Por eso conversamos con la Confederación de la Producción y el Comercio y sentamos a la mesa al presidente, Juan Sutil, porque quien fija las tarifas que se le paga a los transportistas no es el Gobierno, son las empresas", agregó Monsalve.

A raíz de lo anterior, indicó que con los ministerio de Economía y Transporte constituirán una mesa de negociación con Juan Sutil y los representantes del gremio.

"Chile no está en condiciones de bajar el precio de los combustibles"

Monsalve señaló que en la negociación no se llegó a un acuerdo ya que los camioneros insistían en una rebaja al costo del combustible.

"El esfuerzo fiscal que está haciendo el Gobierno para enfrentar esta alza y la mesa que está colocando con la CPC son hechos inéditos… Chile no está en condiciones de bajar el precio de los combustibles. Esto no es solo un tema de Gobierno, esto tiene que ver con que Chile no a en condiciones de usar sus recursos públicos en un problema de privados”, aseguró.

"No hay motivo para insistir. Chile no tiene por qué hacerse cargo con recursos que se requieren en educación, salud, en privados. Estamos disponibles a favorecer la solución, pero el Gobierno no va a rebajar el costo de los combustibles a los camioneros", cerró la autoridad.