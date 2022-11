Comparte

La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, reaccionó a las críticas por no poner en la mesa la discusión de un nuevo retiro de fondos de pensiones.

El punto es que la parlamentaria afirmó que no está facultada poner en tabla un sexto retiro por un tema de constitucionalidad.

En diálogo con "Mucho Gusto", sostuvo que "eso puede significar que yo vaya al Tribunal Constitucional", añadiendo que "no es mi atribución pasar por arriba de la Constitución".

No obstante, hizo hincapié en que se había comprometido en darle prioridad a otro proyecto que podría entregarle más liquidez a las personas, como es el del auto préstamo de fondos de AFP.

"Ese proyecto yo me comprometí a que lo íbamos a poner dentro de los proyectos posibles de tramitación", señaló la también presidenta la comisión de Constitución.

Asimismo, la legisladora emplazó a los mismos diputados que han hecho lo propio con ella para iniciar la tramitación.

"La ley no me lo permite, pero la Sala de la Cámara es soberana. Entonces los diputados… que han estado emplazándome a mí y pidiéndome hacer algo que yo no puedo hacer (…), insistió".

Y remató que "lo que podrían hacer es preguntarle al soberano de la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas si tienen una interpretación distinta o no a la que la comisión de Constitución ha hecho".

Recordar que Karol Cariola ha sido amenazada con ser censurada si no pone este proyecto en la discusión de la comisión, la cual todavía no se ha concretado.