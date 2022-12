Comparte

Un joven de 17 años falleció tras esperar 12 horas atención médica en la urgencia del Hospital Base de Puerto Montt. El diputado Héctor Ulloa ofició a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para determinar responsabilidades en el caso.

Benjamín Talma Oyarzo fue trasladado la noche del viernes 6 de diciembre desde el SAR Alerce hasta el centro asistencial en ambulancia, debido a la gravedad de su condición.

En el oficio presentado por Ulloa se detalla que al momento del traslado el paciente sufría “una serie de complicaciones médicas, decaimiento, cefalea, lesiones petequiales en las extremidades, recuento de plaquetas bajo lo normal y alza térmica”.

Pese a lo anterior, no recibió atención por parte del equipo médico. "Cerca de las 9:00 AM, y tras 12 horas de espera, la madre vuelve a insistir, ante lo cual se le indica que no existiría un box disponible para realizar la atención, por lo tanto, debían continuar con la espera", agrega el parlamentario.

En ese momento el adolescente, víctima del cansancio, se dirigió hasta un auto para hacer tiempo, sin embargo se descompensó y comenzó a vomitar sangre.

Tras el hecho el personal de salud reaccionó, pese a los reiterados avisos previos y a la necesidad de realizar una transfusión de sangre por el bajo recuento de plaquetas.

El joven padeció un derrame cerebral que no fue atendido de forma oportuna. Además, presentaba una leucemia no diagnosticada.

Luego de ser internado en estado grave en el Hospital de Valdivia, falleció durante esta tarde.

El caso será investigado por las autoridades para que se determine la negligencia médica y responsabilidades.

Benjamín Talma Oyarzo estudió desde kínder en el colegio Federico Ozanam, de Mirasol. Recientemente había egresado de cuarto medio en el mismo recinto y se matriculó en la carrera de cocina internacional de Inacap para el año 2023.