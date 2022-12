Comparte

El líder de Republicanos y ex candidato presidencial, José Antonio Kast, reafirmó que Chile "no necesita una nueva Constitución", destacando diferencias con Chile Vamos en medio de los diálogos por un nuevo proceso constituyente. Además, fue crítico con el gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric, afirmando que no le encuentra "nada positivo".

En conversación con La Tercera, Kast sostuvo que en el gobierno actual "se han incrementado los problemas de inseguridad, sigue estando el tema de la migración y el Presidente viaja por el mundo y no recorre Chile. No veo cómo poder colaborar con un gobierno que no ha estado a la altura, que no tiene la capacidad, la experiencia y que día tras día sigue hundiendo a Chile".

Luego continuó con sus críticas al Jefe de Estado asegurando que "él no tiene claro cuáles son las modificaciones que tiene que hacer a la Ley de Seguridad del Estado, cuáles son las modificaciones en la Ley Antiterrorista, qué es lo que tiene que hacer con migraciones".

"Estuvo con el Presidente de Perú. ¿Y logró algo en el tema del tránsito de migrantes o de las organizaciones criminales que usan Perú como base para pasar por Bolivia? Él es amigo del Presidente de Bolivia. ¿Se ha preocupado de lo que están haciendo con la trata de personas desde Venezuela, desde Colombia a Chile? No", agregó.

"Lamentablemente, no encuentro nada positivo al gobierno del Presidente Boric", concluyó.

Diferencias con Chile Vamos

José Antonio Kast fue también crítico con la labor de Chile Vamos, afirmando que cometen un error al ser parte de las conversaciones para la elaboración de un organismo que redacte una nueva Constitución.

"Estaban el día 8 de septiembre conversando con el gobierno para ver cuál era la fórmula para redactar a través de una Convención una nueva Constitución. Y eso es un tremendo error, es desconocer la voluntad de ocho millones de personas que les dijeron “no queremos una nueva Convención'", afirmó.

Del mismo modo, aseguró que el Congreso está facultado para realizar modificaciones al actual texto.

"La derecha de Chile Vamos accedió a bajar los quórum para cualquier modificación. ¿Por qué volver al mismo modelo fracasado de elegir una nueva Convención para redactar una nueva Constitución? Chile hoy no requiere una nueva Constitución, requiere que enfrentemos los problemas reales. Estos días estuvieron 14 horas discutiendo sobre el nuevo órgano constituyente, y entremedio mataron a una persona en la playa Cavancha de Iquique, asaltaron y se hicieron 10 encerronas en Chile", complementó.

Sobre un posible "alejamiento" de parte de Chile Vamos con el Partido Republicano, Kast comentó que "lo que tienen que hacer es advertir que el peligro está en la izquierda radical, no en nosotros. No estamos aquí para incomodar a Chile Vamos, estamos aquí para hacer el trabajo político y enfrentar a la izquierda".

De todos modos, afirmó que pese a sus diferencias, no son sus adversarios. "Tengo diferencias con Chile Vamos, pero somos complementarios. Quiero llegar a ser gobierno y ellos también para llevar adelante una política que enfrente a la delincuencia, la inmigración, la inflación, la educación. Tenemos que ser complementarios, pero tenemos diferencias importantes", dijo.

Finalmente, Kast fue enfático en remarcar que desde el Partido Republicano están en contra de un nuevo proceso constituyente ya sea 100% elegido o mixto, y que "si se quieren hacer modificaciones al texto constitucional, hay que hacerlas por la vía institucional".

"No queremos pasar por lo mismo. Se lo dijimos el 15 de noviembre del 2019: que había sido un acuerdo basado en la violencia y que iba a ser un fracaso. Un año antes del plebiscito dije que lo iban a perder, porque se sienten dueños de la verdad y la ciudadanía les va a decir que no", señaló.

"Lo que Chile necesita es enfrentar los problemas reales. El tema de la delincuencia, la educación, vivienda, inmigración, la salud, no pasan por una nueva Constitución. La grieta que hay entre los políticos y la realidad es cada día más grande y va a terminar en un segundo fracaso. Si se quieren hacer modificaciones al texto constitucional, hay que hacerlas por la vía institucional. Pero si me dicen que necesitamos una nueva Constitución completa, desde una hoja en blanco, digo que no, que no es necesario. Chile no necesita una nueva Constitución, necesita un gobierno que gobierne, un gobierno fuerte y valiente que enfrente la realidad", concluyó el ex candidato presidencial.