Como indignante y poco entendible calificó el diputado del Partido Socialista por Los Ríos, Marcos Ilabaca, el alza de $500 en el valor del peaje de la Ruta 5 Sur entre Temuco y Río Bueno, alza que comenzará a regir el 1 de enero del 2023 y no se descarta que exista otro aumento a mediados del próximo año.

El parlamentario intervino de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, donde exigió explicaciones respecto a este hecho al subsecretario de la cartera, José Herrera.

Además, fue enfático en cuestionar los motivos de la prórroga para la concesión de la Ruta 5 Sur que une las comunas de Temuco y Río Bueno, la que llegaba a su fin en el periodo 2022-2023, pero que se extendió hasta el 2025.

“Este es un tema de Estado y nos gustaría saber los motivos de dicha prórroga a una concesión que ya cumplió con su vida útil”, aseguró Ilabaca.

Respecto al alza de $500 pesos en el peaje, el diputado por Los Ríos señaló que “es indignante y poco entendible que se realice un aumento tan significativo, sobre todo en los tiempos difíciles por los que pasan nuestros vecinos en la región".

"He recibido llamado de dirigentes de las comunas de Valdivia, Lanco, Panguipulli, quienes me manifiestan su molestia y preocupación ante esta decisión arbitraria que golpea abruptamente sus bolsillos, no es posible que se tomen decisiones arbitrarias que afectan directamente la situación económica de nuestros vecinos y vecinas sin consultarle. Es necesario que se nos expliquen los motivos de este aumento y ver la posibilidad de retrotraer esta medida, así como también la prórroga en la concesión de la ruta", sostuvo Ilabaca

Cabe señalar que la Ruta 5 en la región de Los Ríos posee dos peajes troncales en Lanco y La Unión, donde los usuarios deberán pagar a partir de enero desde $1000 las motocicletas, hasta $10.800 los buses y camiones de más de dos ejes.