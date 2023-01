Comparte

Este martes el Presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, José Pakomio, se refirió en La Mañana de Agricultura al gran impacto en el rubro que provocó la cancelación del evento masivo de fuegos artificiales que estaba programado para recibir este 2023.

"Esperábamos estar sacando cifras positivas, pero este gran tropiezo, este balde de agua fría que recibimos el jueves recién pasado no nos entregó las cifras positivas que esperábamos", lamentó Pakomio.

"Durante la semana la verdad es que estuvimos con las reservas algo congeladas, producto de toda la información que se había entregado durante las últimas dos semanas. Las reservas no subieron, bordearon el 85% en la zona costera, pero ya luego conocida la información comenzaron a caer las reservas", detalló.

Por otro lado, respecto a lo esperado en el gremio para este 2023, el presidente de la CRCP de Valparaíso sostuvo que "era un nuevo comenzar, era un Año Nuevo en el mar, sin restricciones sanitarias, de alguna forma íbamos a tener cifras que realmente podríamos comparar. Este año proyectamos sobre el 70% de ocupación hotelera, hasta ahora hemos visto un flujo importante también de argentinos, esperamos que este mes de enero también repunte este mercado".

"Aquí hubieron muchas pymes afectadas, muchas que no tuvieron la posibilidad de generar ofertas de último minuto. Hostales, residenciales y hoteles butique fueron los más perjudicados durante esta cancelación, las herramientas que podamos empujar de reactivación tienen que ir también en esa línea", agregó.

"Nuestro reclamo va por el poco tiempo que tuvimos para reaccionar, no entendemos que esto se haya conocido hace solo tres semanas. Las autoridades, los alcaldes son quienes manejan información con mayor detalle, no así nosotros, no así las pymes, ni el emprendedor, ni las empresas, no conocen mayor detalles de estas licitaciones", sentenció.

En ese sentido, Pakomio remarcó que "esta era la prueba de fuego para entender en qué etapa estábamos y a dónde había que dirigir nuestros esfuerzos, si era la promoción, la generación de nuevas ofertas, o robustecer la oferta que ya tenemos, pero esto nos complica precisamente por esto, porque las proyecciones nos dejan casi en blanco".

"No solo hay una pérdida económica que bordea los 40 millones de dólares, sino que también hablamos de las proyecciones que necesitamos generar para el mercado, no contamos con cifras, no fueron actualizadas para poder plantearlas para el próximo año", alertó.

"Hay que sentarnos a conversar sobre el próximo Año Nuevo en el mar, esta es la oportunidad para conocer y acercar nuevas propuestas, no depender tanto de los fuegos artificiales, quizá un mix interesante sería una buena propuesta para nuestra región y quizás para nuestro país", cerró.