Durante la jornada del jueves y en un punto de prensa en el Congreso Nacional, el senador demócrata cristiano, Iván Flores, emplazó al Presidente de la República en torno a los indultos y la propuesta del Fiscal Nacional.

"Esto no es KidZania presidente ni estamos jugando", fueron los dichos de Flores en torno al reciente indulto que le otorgó a 12 condenados por hechos de violencia durante el estallido social. "Cada uno tiene que asumir su rol con responsabilidad. El Senado no juega y yo espero que el gobierno no siga jugando tampoco", señaló.

Además cuestionó la labor del segundo piso de La Moneda, "pareciera que no hay quienes aconsejan al Presidente respecto a lo que puede y no debe decir un Presidente de la República".

"Esto ya es una seguidilla de actos o de maneras de proceder del gobierno, particularmente de algunos dichos del Presidente de la República". Además lamentó el apoyo que le dio durante el período de campaña, "cansa que a los primeros problemas que le aparecen, el dedo siempre apunta hacía el otro, jamás hacia el corazón propio".

Asimismo, invitó al presidente a hacer una autocrítica, "primero veamos qué es lo que está pasando al interior del gobierno y después busquemos las justificaciones en los otros poderes del estado, porque cuando tenga que dar explicaciones por el insurrecto Castillo o las explicaciones que tal vez tenga que dar ante el Tribunal Constitucional", finalizó el senador.

