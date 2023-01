Comparte

El Presidente Gabriel Boric dio una extensa entrevista con el medio brasileño Folha, en donde abordó diversos temas. Uno de ellos fue el plebiscito de salida del proceso constituyente, que terminó con el triunfo del Rechazo.

"La derrota en el plebiscito fue clara, contundente y plenamente reconocida para nosotros. La mayoría de los chilenos quiere la transformación, pero sin perder lo que alguna vez fue conquistados. Y vio con mucha incertidumbre lo que se proponía. Por lo tanto, es necesario avanzar con más certeza en base a lo que ya hemos logrado", dijo, según consignó La Tercera.

"Es necesario modificar permanentemente las instituciones, pero no destruirlas. No empieces de cero. Ha sido una experiencia de aprendizaje. También valoro el hecho de que, en Chile, los problemas y contradicciones de democracia se resuelven con más democracia. Y todo el arco político chileno reorientó el proceso. Si todo sale bien y el pueblo de Chile así lo desea, tendremos una nueva Constitución a finales de este año. Lo que dice mucho, de nuevo, de la madurez de nuestras instituciones”, reflexionó el Mandatario.

En cuanto al nuevo proceso para redactar una Constitución, Boric dijo que "será un proceso con más contrapesos. Queríamos una versión más directa de la democracia. Pero bueno, tuvimos el resultado del referéndum. Y no podíamos insistir exactamente en lo mismo. No podemos pretender ser vanguardia sin escuchar los resultados de la mayoría. Y el 62% rechazó (el texto presentado de una nueva Constitución) ¿Cómo procedemos? ¿Persisto absolutamente en mi posición original o soy capaz adaptarme a la nueva realidad y aun así lograr mi objetivo, que es tener una nueva Constitución, democrática y legítima? Yo, como Presidente de la República, prefiero un acuerdo imperfecto a no tener cualquier acuerdo”.