Durante el matinal Mucho Gusto se dio a conocer el caso de Eliana, una vecina de la comuna de Puente Alto de 52 años que no encuentra trabajo desde noviembre de 2019.

La mujer que trabajaba como asesora del hogar hasta el estallido social, y que actualmente no puede encontrar trabajo por una serie de complicaciones médicas que la aquejan, además no le han dado las oportunidades laborales que ella necesita.

"Empecé con depresión, después me dio tendinitis en los brazos, ahora empecé con artrosis, tengo diabetes que está muy avanzada. No puedo seguir trabajando, no puedo andar trayendo paquetes porque no aguanto mis huesos", contó al programa de Mega.

La puentealtina pidió ayuda a través de las cámara debido a sus problemas de salud. No cuenta con trabajo estable desde noviembre de 2019, es por esto que ha tenido que repactar sus cuentas de servicios básicos para que no se los suspendan. Incluso, está tratando de postular al subsidio al pago de agua potable.

Sumado los gastos en salud

A los gastos básicos, se le suman los gastos en medicamentos, "la pura insulina que yo ocupo vale $35 mil según la farmacia", contó Eliana.

La mujer explicó que siente que se le cierran las puertas por sus problemas médicos que le imposibilitan trabajar. "Tengo 52 años, no puedo trabajar, no puedo hacer fuerza, me cuesta totalmente. Me ofrezco para cualquier cosa, pero no hay -trabajo-".

Eliana destacó que gracias a su vecinos y a su único hijo como principal sostenedor económico ha podido sobrellevar esta situación por cerca de tres años.

En el panel del programa de televisión se encontraba la exministra de Salud, Helia Molina, quien le aconsejó acudir al Centro de Salud Mental (COSAM) de Puente Alto debido a los problemas de depresión que sufre la afectada, asimismo, desde el mismo matinal se comprometieron a ayudarla a la brevedad.