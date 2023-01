Comparte

El diputado DC Eric Aedo anunció que ingresará un proyecto de Reforma Constitucional para que en caso de quiebra de una Isapre, el estado asegure a sus afiliados la libertad para elegir si van a Fonasa o a otra aseguradora, manteniendo sus beneficios, planes y prestaciones y que sus problemas de salud no sean considerados como preexistencias.

El parlamentario, integrante de salud de la Cámara, señaló que “el sistema privado de salud, las Isapres, que tiene más de 3 millones de afiliados, está pasando por un momento complejo, con riesgo de quiebras y colapso de todas ellas”.

"Si esto ocurre, se producirían consecuencias muy graves, tanto para los usuarios de las Isapres que desaparezcan como para la gran mayoría de chilenos que están en Fonasa, ya que el sistema público está colapsado y a él serían derivadas las personas que pertenecían a las aseguradoras que quiebren, lo que aumentaría las listas de esperas para consultas médicas, especialistas, tratamientos, cirugías, etc.", agregó el diputado.

Por ello, este proyecto de reforma constitucional establece que "el evento que una Institución de Seguridad Previsional no mantenga su continuidad durante el año 2023 y 2024 y con el objeto de asegurar el derecho a la protección de salud consagrado en el artículo 19 numeral 9, el Estado garantizará la libre movilidad de los usuarios que se encontraren afiliados a éstas, garantizando el derecho de cada persona a elegir libremente el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado, debiendo respetarse los planes de acuerdo a las condiciones pactadas sin que puedan alterarse estos por razones de conflictos de pre-existencias, edad, tratamientos médicos por patologías o cualquier otra exclusión que presente el sistema Isapres. El ejercicio de este derecho en ningún caso podrá significar el abuso del mismo por parte de las entidades privadas".

El diputado Aedo agregó que "es necesario que en caso de quiebra de una Isapre, el gobierno asegure libertad a sus afiliados, pudiendo mantener sus planes en estas o en Fonasa con libre elección y no como señala la ley en la actualidad, en que son derivados al ya colapsado sistema público de salud".

Junto con lo anterior, agregó: "La ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha señalado que están trabajando para fortalecer Fonasa en caso que una Isapre no continúe en operaciones, para que las personas no pierdan sus derechos, pero creemos que esa no debe ser la única solución, sino que el estado, cumpliendo con el mandato de la Constitución, debe también asegurar a los afiliados la libertad para decidir en qué sistema de salud continuar y que se le mantengan sus condiciones".