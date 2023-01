Comparte

Este jueves el diputado independiente Jaime Araya se refirió en La Mañana de Agricultura la posible llegada a Chile de las Maras (bandas criminales de El Salvador).

"Esa posibilidad la vamos a tratar de dilucidar el lunes en este sesión secreta que nos solicitó la PDI para responder a la pregunta que yo le formulé al subdirector nacional respecto de que, producto de la guerra contra la delincuencia que hay en El Salvador, es lógico pensar que muchos hay salido del país con rumbo a distintos lugares de América", señaló.

"Naturalmente, dada la porosidad de la frontera nuestra, el absoluto descontrol migratorio que tenemos y la extensión de la mismas, era natural preguntarse si es que habían llegado a Chile, yo le pregunté y me dice ‘para ser preciso en esa respuesta debemos hacer una sesión secreta", explicó.

La situación surgió durante la tercera sesión de la comisión investigadora sobre criminalidad en la macrozona norte, en donde el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Luis Silva Barrera, fue uno de los invitados.

Respecto al origen de aquella pregunta, Araya explicó que "en distintos espacios que yo he estado, que tiene que ver con temas de seguridad, se hace la pregunta, si es que hay antecedentes de ingreso de salvadoreños a nuestro país y que hayan pertenecido a estas mafias internacionales".

"Cuando uno ve que llegó el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que son mafias internacionales, es natural preguntarse si es que además han llegado maras salvadorinos. Yo creo que la respuesta del subdirector habla por si sola", sentenció.

"Si le hago esa pregunta y no hay nada, obviamente me hubiera dicho que no hay nada, de ese punto de vista yo creo que hay fundamentos a la pregunta y causó preocupación a todos los diputados de la sesión que están investigando las nuevas formas de criminalidad en la Macrozona Norte", agregó el diputado.

"Tenemos que ser capaces de controlar los ingresos de nuestro país, Chile tiene un descontrol migratorio y esa es una cuestión que hay que resolver con mucha urgencia y lamentablemente aún no tenemos una herramienta que nos permita resolver este tema", alertó el legislador.

"Aquí nadie puede estar pensando que estas bandas criminales las vamos a enfrentar con pistolas de goma, o de agua, esto requiere una solución de Estado importante, Los Maras pusieron en jaque la democracia en El Salvador, esto tiene que ver con como el crimen organizado es capaz de permear la institucionalidad", declaró.

"Este es el gran desafío que tenemos en el 2023, es una deuda que tenemos que actualizar", cerró el diputado.