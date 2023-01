Comparte

La ministra Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, criticó las acusaciones constitucionales que ha liderado la oposición contra el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y la ex jefa de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

En esa línea, afirmó en conversación con Mesa Central de Canal 13 que "uno no puede ocupar las acusaciones constitucionales para hacer puntos políticos sobre si me cae bien o mal un ministro".

Sobre la fallida AC contra Jackson, Vallejo sostuvo que "era jurídicamente insostenible, incoherente, no tenía sustento en el procedente y, por lo tanto, ese fue el principal argumento más que el político".

Luego continuó afirmando que la acusación "inició en el ala más radical de derecha en el congreso, partió como una iniciativa política sin sustento jurídico. El debate se cruzó con apreciaciones políticas sobre el desempeño o el carácter del ministro y contaminar aún más la discusión”.

Vallejo también confirmó que como Gobierno "no vamos a dejar sola" a la ex Ministra Marcela Ríos, quien también enfrenta una Acusación Constitucional liderada por la oposición, la que se votará este miércoles 25 de enero en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.

"Todos nuestros ministros y ministras son importantes, a la exministra Ríos no la vamos a dejar sola. No porque ya no sea ministra no la vamos a acompañar", sostuvo.

“La vamos a acompañar en todo el proceso, más allá que tenga su propia defensa, que es lo que corresponde, pero para nosotros todos los exministros y exministras con importantes y requieren el apoyo del Ejecutivo", agregó Vallejo.

El momento más difícil del Gobierno

La ministra Segegob reconoció que el polémico episodio de los indultos presidenciales fue "el momento más difícil del Gobierno, pero se enfrentó con decisión, incluso con la salida de la ministra y el jefe de gabinete"

La ex dirigente estudiantil afirmó que "no hay ningún elemento jurídico que cuestione la legalidad de estos decretos de indultos. Los decretos de indulto están legalmente bien constituidos". Aunque reconoció que "ningún Gobierno cree que indultar es una medida popular".

Además criticó la extrema exposición mediática que tuvieron los indultos. "Se mediatizó el tema de los indultos como nunca ha pasado en nuestro país, en años anteriores se ha indultado a criminales de lesa humanidad, personas presas en Punta Peuco por torturas, secuestros, desapariciones".

Finalmente cuestionó la postura de la oposición de restarse de la Mesa de Seguridad del Gobierno, afirmando que "de nada sirve golpear al presidente cuando hay una voluntad de avanzar en transformaciones profundas para dar seguridad al país".