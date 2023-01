Comparte

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a la fallida Acusación Constitucional en su contra interpuesta por el Partido Republicano, afirmando que el libelo "no tenía fundamento", pero que, sin embargo, "lo recojo con humildad para considerar algunas de las críticas que puedan servir para mejorar nuestra gestión".

Jackson había sido ampliamente criticado por la oposición por su constante apoyo a AC durante su periodo como parlamentario, en el que votó a favor en 11 de las 14 presentadas durante esos años.

"Yo creo que todos estos procesos sí generan una perspectiva distinta. Ahora, uno no tiene la capacidad de volver el tiempo atrás, pero sin duda uno va sacando ciertas lecciones cuando se enfrenta a estos procesos", reflexionó el ministro en conversación con Estado Nacional de TVN.

"Quizás el historial, de lo que uno hizo durante los últimos ocho años que fui parlamentario tiene consecuencias en las personas que quizás por mis acciones se vieron afectadas, dolidas, criticadas y quizás no me he dado el tiempo para recomponer ciertos lazos", añadió.

Debido a esto se mostró dispuesto a recomponer las relaciones al interior del parlamento. "Hay que hacer un esfuerzo, hay que invertir tiempo también, y yo estoy plenamente disponible para recomponer eso. No es algo que solamente se resuelva unilateralmente, tiene que ser de ambas partes, pero estoy súper disponible para dar ese primer paso", sostuvo.

Posteriormente reafirmó que la Acusación Constitucional "nunca tuvo fundamentos y creo tenía que ver más con la política, con un aprendizaje también quizás por cuando a mí me tocó ser parlamentario, pero que en este caso varios reconocieron, incluso desde la otra vereda, desde la oposición, que no tenía absolutamente ningún fundamento y obviamente que eso también se agradece".

En ese sentido agradeció al diputado de la UDI Joaquín Lavín, quien votó en contra del libelo presentado por el Partido Republicano.

"Fue uno de los parlamentarios que siendo de la UDI, argumentó todos y cada uno de los capítulos en contra y creo que lo hizo de una muy buena manera", dijo Jackson.

También se lanzó contra el Partido Republicano. "Ya se ha demostrado que están totalmente en la extrema derecha y, por lo tanto, están no ocupando los instrumentos en este caso sobre bases jurídicas, sino que creo que lo demostraron en toda la acusación que no tenían fundamento ninguno de los cuatro capítulos".

Finalmente aseguró que nunca se le pasó por la cabeza renunciar y abandonar al Presidente Gabriel Boric, de quien reconoció que en los tiempos libres es su amigo, pero hoy es su jefe.

"No se me ha pasado en ningún momento por la cabeza, nunca abandoría al Presidente en este desafío", dijo, agregando que "si es que en algún momento el Presidente siente que debiese cumplir otro rol, ayudarlo de otra forma, yo siempre voy a estar disponible. Confío mucho en su liderazgo, confío mucho en su criterio", concluyó Jackson.