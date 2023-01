Comparte

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió nuevamente al audio filtrado durante esta jornada en una reunión, en la que criticó al embajador argentino Rafael Bielsa.

"Yo no sabía que me estaban grabando, tomé conocimiento de este asunto durante la mañana y tomé cartas en el asunto. Una vez que supe quien era la persona responsable, me presentó la renuncia la que yo acepté de manera inmediata", mencionó.

"El embajador Bielsa hizo varios comentarios sobre la política bilateral. Se refirió a situaciones ocurridas en el Gobierno de Sebastián Piñera y por la decisión del Consejo de Ministros por los dichos del proyecto Dominga", expresó.

Noticia en desarrollo…