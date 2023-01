Comparte

El exministro de Salud, Enrique Paris, habló sobre la posibilidad de ser candidato a consejero para el nuevo proceso constituyente.

"Con el Plebiscito me invitaron a muchos debates y eso me llevó a pensar en otros caminos", mencionó en conversación con La Segunda.

En esa línea, el académico afirmó que "me han ofrecido ser candidato a constituyente; hay dos partidos que me han tentado y lo estoy pensando".

Incluso, agregó que "el ex Presidente (Piñera) además me puso en una lista junto con Paula Daza, con quien conversamos mucho siempre, pero nosotros no servimos para eso. Mi abuelo paterno fue concejal; si yo tuviera que partir por algo, sería algo así, de lo más abajo posible".

Actualmente, Enrique Paris se desempeña como presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián.

Además, el extimonel del Colegio Médico es recordado por su buena gestión al mando de la cartera de Salud, en donde asumió en junio de 2020, el momento más difícil de la pandemia.