Uno de los actores chilenos más populares del último tiempo ha logrado un nuevo hito en su carrera, ya que Pedro Pascal, protagonista de The Last Of Us, ha sido anunciado como el anfitrión de la próxima edición de Saturday Night Live.

"SNL" es uno de los lates más populares de la televisión estadounidense, siendo emitido desde los años 70. Según anunció la cuenta oficial de Twitter del programa, Pascal saldrá a la pantalla el próximo sábado 4 de febrero.

La jornada estelar además contará con la participación musical de Coldplay, la banda británica liderada por Chris Martin, que se presentará por séptima vez en el late.

De esta forma, tras romper récords de audiencia en la adaptación de HBO de The Last of Us y dos exitosas temporadas en The Mandalorian, el chileno Pedro Pascal ahora se tomará la televisión estadounidense en un exitoso comienzo del 2023.