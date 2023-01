Comparte

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, indicó que está disponible para regresar a la mesa de seguridad del Gobierno, que se fragmentó tras los indultos a finales de 2022.

"Yo puedo hablar por mí y no por el partido. Si me invitan, voy a estar en la mesa el lunes o el día que sea, porque la situación del país no da para amurrarse o poner condiciones", aseguró el legislador.

Además, el parlamentario agregó que "es momento de unir voluntades, porque si hay algo que hace falta para combatir la delincuencia son más y no menos manos".

Después, señaló que "los narcos hoy están tranquilos en las poblaciones porque saben que los políticos estamos peleando, entonces estemos a la altura".

Asimismo, Ossandón sostuvo que "terminemos con este show que no nos lleva a ninguna parte. Generosidad para el gobierno y generosidad para la oposición".

Las declaraciones del senador se dan tras lo expresado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo que el lunes se llegará a un acuerdo en la materia, con o sin la oposición.