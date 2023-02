Comparte

En noviembre del 2022, la clínica estética Le Ciel, que cuenta con cinco sucursales en la región Metropolitana, le informó a sus trabajadores que la empresa se iría a la quiebra.

En este sentido, y luego de haber pasado casi tres meses desde aquel anuncio, los funcionarios concretaron su último día de trabajo el pasado lunes 30 de enero.

Según informó una extrabajadora de la clínica a Radio Agricultura, este martes se les comunicó a las personas que desempeñaban sus funciones en los diferentes recintos que la empresa ya no seguiría atendiendo a los clientes y que cerraría de manera oficial sus puertas.

Producto de lo anterior, serían más de 70 personas las afectadas por esta situación, ya que por cada sucursal habían alrededor de 10 trabajadores, sumando además a los empleados de las áreas de Administración y Contabilidad.

La misma exfuncionaria aseguró a este medio que las cotizaciones de enero aún no han sido pagadas a los trabajadores.

Clientes

En cuanto a los clientes, tampoco se sabe qué respuestas les brindará la clínica, ya que muchos de ellos pagan por adelantado sus tratamientos estéticos que son anuales y que están en curso.

Además, los usuarios no tendrían la forma de hacer llegar sus reclamos, porque las sucursales cerraron de manera definitiva y sus canales de comunicación, tanto la página como sus plataformas sociales, fueron cerrados.

Problemas económicos

Al respecto, la extrabajadora dio a conocer que esta situación se viene arrastrando desde el año pasado, ya que en noviembre del 2022 les anunciaron que se irían a la quiebra.

En esa instancia, según dijo la mujer, los habrían obligado a renunciar de manera "voluntaria" para que firmaran con otra clínica, porque supuestamente había otro inversionista y, de esa forma, les podrían regularizar su situación.

Sin embargo, en enero del 2023 se percataron de que sus cotizaciones del mes no estaban pagadas. Por esta razón, buscaron presionar a los responsables y le dieron un plazo para que se pagaran los sueldos. En caso de que esto no ocurriera, no irían más a trabajar.

Como respuesta, les dijeron que si no asistían les descontarían el día, y que si iban y no trabajaban serían despedidos por incumplimiento de sus funciones, de acuerdo a lo informado por la exfuncionaria.

Finalmente, este martes la empresa decidió cerrar sus puertas y, con ello, dejar en un incierto escenario a los trabajadores y trabajadoras de las sucursales y a todos los clientes que han invertido dinero para realizar sus tratamientos en la denominada "Empresa líder en Medicina Estética en Chile".

Cabe recordar que el centro proporcionaba servicios de depilación láser, tratamientos faciales, corporales, entre otros.