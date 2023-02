Comparte

El Presidente de la República, Gabriel Boric, visitó a los vecinos que se han visto afectados por los incendios en la comuna de Tomé, en la región del Biobío. Desde aquel lugar, el Mandatario aseguró que "uno no puede ir a lugares a estorbar y a distraer atención de recursos", explicando que "donde sea más útil, ahí estaremos".

El Jefe de Estado aclaró que visitó un "albergue en la comuna de Tomé, en donde hay personas damnificadas que han perdido su vivienda, otras que han evacuado por precaución, haciendo caso a las instrucciones de las autoridades".

"Hay gente por supuesto muy afectada, pero estamos acá para decirles que no las vamos a dejar solas, que las vamos a acompañar, que hoy día la prioridad es combatir el incendio, apagar los incendios con toda la fuerza de los chilenos que se levantan y que en un pueblo como Tomé, además que es tan resiliente, tan vigoroso, que ha salido adelante tantas veces, no me cabe ninguna duda que lo vamos a lograr nuevamente, pero en toda la región", complementó.

En este sentido, aseguró que "una vez hayamos apagado el incendio, tengan la certeza de que todo el proceso de reconstrucción y de recuperación de lo material va a estar liderado por el Gobierno en conjunto la alcaldesa de Tomé, el gobernador regional, con la delegada regional, con todas las autoridades".

Recursos disponibles

Por otra parte, el Mandatario afirmó que "mi rol como Presidente de la República hoy día es asegurar que todos los recursos van a estar disponibles para combatir la emergencia y para que la gente sepa que no va a estar sola".

"Acá vamos a estar solidarizando, pero vamos actuando, trabajando, con los pies en terreno. Ahora voy camino a Ñuble y estoy conversando con las autoridades de las diferentes zonas para atender todos los requerimientos que se necesitan y que acá todos sepan que nadie se va a quedar solo", comentó.

El Presidente Boric manifestó que "uno acá no puede ir a lugares a estorbar y a distraer atención de recursos, lo importante es coordinar que las cosas sucedan, que los recursos lleguen, que las autoridades estén trabajando bien. Si hay algo que no importa son las diferencias políticas, estamos todos en conjunto para combatir y enfrentar la emergencia y para acompañar a la gente que está sufriendo".

"Donde sea más útil, ahí estaremos. Ahora voy a la región del Ñuble y ahí en el Ñuble vamos a hacer un balance", informó finalmente.