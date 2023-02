Comparte

Una funcionaria de la PDI resultó baleada tras repeler una encerrona que era dirigida a una familia en Ñuñoa, Región Metropolitana.

Las víctimas eran un matrimonio de adultos mayores, que iban junto a su nieta de 6 años al interior del auto.

El robo fue frustrado gracias a la detective y su compañero. Por la bala que le hirió el brazo, fue trasladada a un centro asistencial.

El relato de una de las víctimas fue consignada por 24 Horas. Juan Carlos Oliver narró que uno de los delincuentes "me pide las llaves y empiezo a buscar las llaves para entregárselas, (en ese momento) siento que se empiezan a entrecruzar disparos y este mismo tipo hace disparos hacia el frente y posteriormente retrocede a su auto y las personas que trataban de abrir la puerta del copiloto hacen lo mismo".

Tras ello, agregó que comenzó el intercambio de disparos, "porque habían dos oficiales de la PDI que, según entiendo, andaban en su día libre".

"Cuando comenzó la balacera yo me bajé instantáneamente del auto, porque se escucharon los rebotes de las balas. Ahí yo me di cuenta que no eran de fogueo, que nada era falso", finalizó.