El fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, entregó nuevos detalles de la detención de Luis Vásquez Villenas, más conocido como "Lucho Plátano", quien es el principal sospechoso del crimen del comisario PDI, Daniel Valdés.

"Nosotros nos hemos entrevistado con él (Vásquez) para efectos de darle lectura de sus derechos e informarle las razones por las cuales está detenido. Se le informó también a la Defensoría Penal Pública para efectos de que pueda representarlo si es que él no tiene abogado", mencionó el persecutor.

Además, afirmó que "en este caso en particular hasta el momento no requerimos la declaración de él para efectos de imputarle los hechos, toda vez que tenemos evidencia objetiva, científica que hemos recogido junto con la policía y por lo tanto no es una diligencia de vital importancia".

No obstante, el fiscal repasó el amplio prontuario que tiene el sujeto: "En este momento pesan sobre él cuatro órdenes de detención por homicidio consumado y cuatro órdenes de detención por homicidio frustrado".

Ministra Tohá valoró detención del sospechoso en crimen de comisario Valdés

"Es muy importante este avance en la investigación. Queremos recordar esta es una persona que estaba siendo buscada como sospechoso del funcionario de la PDI que fue muerto saliendo de su vehículo hace un par de semanas atrás. Esta persona estaba identificada como el principal sospechoso a pocas horas de cometerse este homicidio", expresó la titular del Interior.

En ese sentido, la jefa de gabinete señaló que "ahora recién se ha podido practicar esta detención y queremos primero felicitar el trabajo policial que hay detrás de ello, y decir que este es el tipo de resultados que uno espera después que se comete un homicidio, que la investigación dé con pistas claras y que la búsqueda dé con los posibles responsables".

Por último, puntualizó que "todavía tenemos que pasar el proceso final ante los tribunales antes de decir que esta es una decisión definitiva, pero es un avance muy importante en esta investigación y esperamos que esto ayude a darle un poco de paz a esa familia que tanto ha sufrido y a todos los colegas del funcionario que fue asesinado de esa manera tan cobarde".