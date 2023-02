Comparte

David Rozowski, Director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, se refirió en La Mañana de Agricultura al informe entregado por la Subsecretaría de la Prevención del delito, el cual reveló un aumento en la delincuencia de un 44,6% durante el 2022 en comparación al 2021.

"Lo que hace el Gobierno es centralizar toda la información y ponerla a disposición del público, obviamente que son muy graves estos niveles de delincuencia. Lo más grave es el aumento de un 63% de los robos con violencia, eso es lo más grave que podemos tener en el país", señaló.

"Se ve hace más de un año y va también aparejado en retomar las denuncias, que una vez habían caído porcentualmente versus los años anteriores, que se hacen en la fiscalía o las policías. Al tener un aumento en las denuncias te va a llevar a un aumento del nivel delictual, eso va porque las policías han retomado el un poco la confianza de la ciudadanía", agregó.

"El Gobierno desbarata bandas o saca el comercio ilegal, pero no hay un seguimiento al respecto de los lugares, eso lleva a que las personas que tuvieron que salir, se trasladaron a otro lugar y después volvieron. Eso es lo que vemos en el sector de Meiggs, el Gobierno tiene que reforzar la seguridad en ese sector", sentenció.

Respecto de los niveles de delincuencia en la zona norte del país, Rozowski declaró que "hoy día las bandas delictuales de secuestros y otras más ya están insertan en el país. Los mismos delincuentes chilenos ya aprendieron también de como se hacen este tipo de delitos a nivel internacional. Ahí es donde hay que poner todos los esfuerzos para poder desbaratar estas bandas".

"No sacamos nada con sacar de las pistas a las personas que cometen delitos sino que también tienen que ir a los cabecillas, para poder tener claridad de cual es el fin de estas bandas. En Chile no se ocupa la tecnología, a nivel mundial las cárceles tienen sistemas de anulación de señales para celulares, si en Chile no se invierte en tecnología, obviamente que vamos a seguir con estos niveles de delincuencia", explicó.

Por otro lado, al referirse a la mesa de seguridad que encabeza el Gobierno junto a distintos sectores políticos, el director ejecutivo de la fundación expresó que "es muy importante que esa mesa, si es que ya volvieron todas áreas políticas, que se sienten, que trabajen rápido. Pero ahí vamos a tener modificaciones de ley y proyectos de ley y no vamos a tener la inversión necesaria".

"Después de un poco más de un año el Gobierno ha entendido que sin las policías no puede funcionar el Estado, hemos visto como de a poco se ha ido con un mayor apoyo, pero eso tiene que ser de verdad, de todos los espectros políticos", destacó.

"Los Gobiernos están de paso, el Estado es el que queda, y las policías son parte del Estado y son las que continúan batallando por la seguridad al igual que el Ministerio Público, ahí es donde hay que trabajar fuerte, en fortalecer esa relación política-policial", sostuvo.