Luego que el diputado Andrés Jouannet haya responsabilizado las decisiones políticas del Gobierno sobre el retraso en la implementación de dos aviones “Hércules” C-130 contra los incendios forestales, el Presidente Gabriel Boric respondió "no traten de sacar ventaja de la tragedia del resto".

La reacción surge después que el parlamentario aseguró que las aeronaves no lograron estar operativas a tiempo, a pesar de que cuentan con una alta capacidad de almacenamiento de agua.

“Los dos Hércules no estaban listos por una decisión política“. Y agregó que “el Presidente es el primer responsable. Aquí no hubo prevención“, aseguró el independiente Andrés Jouannet.

Por su parte, el Presidente de Chile expresó que "es bien lamentable cuando yo creo que ha quedado en evidencia ante todos que el Gobierno ha estado desplegado desde el día uno, y que haya intentos pequeños de personas para tratar de sacar provecho político de estas cosas”.

Continuando con su argumentación, el jefe de Estado se mostró abierto a cualquier tipo de investigación sobre los cuestionamientos de Jouannet. “Que se investigue todo lo que haya que investigar, yo en eso no solamente no tengo ningún problema, sino que lo aliento. Pero que no traten de sacar ventaja de la tragedia del resto“, sentenció.