Un testigo de la defensa de Nicolás Zepeda, Said Neremi, aseguró haber visto con vida a Narumi Kurosaki 6 días después de su desaparición junto a un militar en un restaurate de la ciudad de Metz, Francia.

Neremi aseguró en una conversación con 24 horas: “Yo sé perfectamente lo que digo, esa mujer era Narumi, ella está viva”, expresó.

Sobre los hechos, el testigo comenta que al entrar al restaurante “vi inmediatamente a un militar que había visto antes. Acompañaba a una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían”.

“Ella decía ‘no me puedo quedar aquí, tengo miedo, él va a volver, me tengo que ir‘; puse atención y escuché que el militar dijo: ‘no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar””, dijo.

Otra de las coas que supuestamente alcanzó a escuchar fue: “No voy a poder ver a mis amigos, no voy a poder decirles adiós“, habría respondido Narumi mientras “lloraba desconsolada”.

En ese momento, la fuente de la defensa habría aprovechado que el militar se levantó de la mesa para acercarse a la muchacha: “Le pregunto cuál es su nombre y me dice ‘me llamo Narumi‘, entonces le hago una broma y le digo ¿eres hermana de Naruto? (…) si estás en problemas dime y te puedo ayudar. Ella me dice que no, que muchas gracias, pero que se tenía que ir“, narró Said.

Esta declaración se presenta a menos de una semana del juicio en contra de Nicolás Zepeda, condenado a 28 años de cárcel en Francia.

“Llamé a la policía y les dije ‘escuchen, la mujer que está ahí no está muerta’. ‘¿Cómo que no?’, me preguntan y les digo ‘yo hablé con ella el domingo 11 de diciembre y se fue en dirección a Metz. Me preguntaron si quería decirles otra cosa, que no les interesaba. ‘Cómo que no les interesa si ella no está muerta. ¡Esta viva!’, les dije y me dijeron que ya estaban en la pista de Nicolás Zepeda”, prosiguió Neremi.

La fuente expresa que toda esta situación fue avisada oportunamente a la policía, sin embargo "ellos no quisieron tomar mi declaración“, concluyó.

El próximo juicio en contra de Nicolás Zepeda se desarrollará el próximo 21 de febrero en los tribunales galos, debido a la acción judicial presentada por la defensa.