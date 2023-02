Comparte

Este viernes el Concejal de Viña del Mar Carlos Williams, se refirió en La Mañana de Agricultura a los contratiempos que ha tenido durante las última semanas la organización general del Festival de Viña del Mar.

"Lamentablemente hemos tenido estos temas que son completamente ajenos a lo que es la Municipalidad de Viña del Mar como anfitriona, como dueña de casa. Acá amerita, una vez que culmine esta edición del Festival, hacer una solicitud por parte nuestra", señaló.

En ese sentido, el concejal señaló que analizarán "pedir un informe a los departamentos jurídicos, al departamento de concesiones, al departamento de control interno del municipio, para saber si hay irregularidades en cuanto al cumplimiento fiel de lo que señala el contrato, las bases de licitación que se dieron a conocer en su oportunidad".

"Porque si eso es así, tenemos algunos mecanismos, como por ejemplo multas e incluso si los departamentos ya indicados estiman pertinente, de acuerdo al derecho, se puede poner de manera unilateral término anticipadamente al contrato, que nos une a esta unión temporal de canales, que conforman TVN y Canal 13", advirtió.

"Esto no es responsabilidad nuestra, si hubiese sido responsabilidad del municipio no habría ocurrido esta situación, porque tenemos gente con mucha experiencia, todavía estamos trabajando funcionarios que fueron los pioneros en la organización del Festival de la Canción, por lo tanto estimo que no habría ocurrido lo que lamentablemente está pasando", declaró Williams.

"Esto es única y exclusivamente dependiente de los canales, tampoco tenemos nosotros, como municipio, relación con la productora. La unión es con los canales, la productora es una empresa que ellos contrataron para poder desarrollar la producción del evento", sostuvo.

Lo que se viene para el Festival de Viña

De todas formas, el concejal dijo estar seguro "de que este va a ser un muy buen festival. Técnicamente va a poder superar a todo lo que hemos podido ver anteriormente, vamos a tener la más alta tecnología existente hoy por hoy en la televisión, como por ejemplo las cámaras que se usaron en el Super Bowl, en el mundial de Qatar".

"Yo creo que técnicamente va a ser el mejor festival de la historia, los profesionales que están a cargo, el equipo de producción, es lo mejor que tenemos en nuestro país, incluso hay extranjeros contratados para estar presentes operando las cámaras que yo te mencionaba y que nos van a permitir ser los mejores", declaró.

"En cuanto a la parrilla de artistas, la venta de entradas está a full, estamos teniendo ventas superiores a años anteriores. Si bien es cierto, a nosotros en lo personal, a los mayores de 50 hemos quedado un poquito atrás, de lo que es la parrilla musical, es en gran parte una parrilla juvenil, y son los jóvenes los que van a disfrutar", destacó.

Por otro lado, respecto a una posible reestructuración del festival, Williams dijo estar "totalmente de acuerdo", sugiriendo "cambiar las bases de licitación, los artículos que contiene el contrato, todo esto tiene que actualizarse. Tenemos que ir acorde a los tiempos modernos, esto nos va a servir de experiencia para que las bases de licitación prevean todo este tipo de inconvenientes que se nos han presentado".