El Partido Republicano compartió un comunicado oficial en el que acusaron que detrás de los incendios que han afectado la zona centro-sur del país "están los grupos radicales de izquierda", refiriéndose a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a quienes calificaron como un "grupo terrorista".

En el mismo documento denunciaron que se ha ocultado información con respecto a la propagación de los siniestros.

"El Gobierno del presidente Gabriel Boric debe entregar a la opinión pública la información que tiene sobre la autoría de los incendios y colaborar con las investigaciones llevadas a efecto por el Ministerio Público y la Cámara de Diputados para que conozcamos la verdad que se ha ocultado", señalaron desde el partido liderado por José Antonio Kast.

"La delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo avanzan en Chile gracias a una impunidad estructural que se sustenta en el pensamiento comunista y que se ha fortalecido en el primer año del Gobierno que controla el Partido Comunista y el Frente Amplio", lanzaron.

Sobre este punto, acusaron que en el documento “Bases de la propuesta constitucional oficialista”, liderado por el ex convencional, Marcos Barraza, "no hay una sola mención al terrorismo, no hay una sola mención al vandalismo, no hay una mención a la delincuencia, porque no quieren ponerle límites a su propósito de usarlas como herramienta política".

Con respecto a los incendios en a zona centro-sur del país, este sábado la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que a día de hoy se registran 256 siniestros, de los cuales 151 fueron controlados y 67 se mantienen en combate.