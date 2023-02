Comparte

Este martes Carabineros se refirió al hallazgo de al menos 60 bidones que se registró ayer en el cerro Montahue, comuna de Coronel, los cuales se creía que contenían algún tipo de líquido acelerante, o combustible.

La situación surge en medio de los graves incendios forestales que han afectado a la región, generando alertas ante la posibilidad de que estos siniestros sean de origen intencional.

Sin embargo, la institución confirmó esta jornada que los bidones contenían alcohol gel, descartándose así que sea algún tipo de combustible.

"En sí el alcohol gel no es un acelerante. El gel que se le coloca al alcohol neutraliza la posibilidad de que se genere la combustión cuando se esparce en algún terreno, por lo tanto, no son elementos combustibles, por sí solo no", declaró al respecto el general inspector Carlos González Gallegos, director nacional Orden y Seguridad (s)

En ese sentido, explicó además que estos bidones fueron dejados en "un micro basural, es decir, un sector campestre donde la gente lamentablemente arroja basura".