Comparte

La pareja argentina que había sufrido un robo en Viña del Mar el pasado 14 de febrero, en la región de Valparaíso, volvió a ser víctima de un intento de asalto en la misma ciudad.

Se trata del periodista de Córdoba Ariel Mansilla y su esposa, quienes sufrieron estos hechos delictuales en menos de dos semanas.

"Llevábamos cinco, seis días en Viña del Mar y teníamos otros cinco días para pasar en Santiago. Así que salimos del hotel Sheraton rumbo a Santiago. Hicimos 50 metros y en un semáforo nos detenemos, y vemos que nos rodea gente", relató el comunicador en conversación con el programa "El show del Lagarto".

"Seguimos el viaje sin sospechar nada", sostuvo, añadiendo que "tomamos por una calle ya para salir hacia Santiago, y mi esposa me dice: ‘Siento un ruido’. Miro por el espejo y tenía la cubierta derecha trasera en llanta", aludiendo a uno de los neumáticos del automóvil que estaba desinflado.

El profesional enfatizó que "se me vino el mundo abajo, porque me acordé de lo que me había dicho el gerente del hotel sobre los robos de autos".

De esta manera, reveló que realizó señas para detenerse, momento en el que "aparece un tipo y me dice: ‘Yo le ayudo, yo le ayudo’. Y me acordé de lo que me habían contado, que te hacen eso para robarte".

"Entonces le digo a mi esposa: ‘Hagamos escape’, porque ya estábamos preparados para una cosa así. Así que doblamos en U, mientras los que estaban ahí nos puteaban, y nos metimos en una estación de servicio que había ahí nomás", complementó.

Bajo este contexto, el periodista aseguró que solicitó en la estación poder cambiar el neumático desinflado, pero "enseguida tenía encima al tipo que me había ofrecido ayuda. Los chicos que estaban ahí me dicen: ‘Lo van a robar, lo van a robar’. Se vinieron tres o cuatro alrededor de la camioneta nuestra".

"Los de la estación tomaron la determinación de llamar a los carabineros. Pero mientras tanto el tipo seguía ahí hablando por teléfono y nos señalaba. Yo lo miraba a ver si tenía un arma", confesó el profesional.

El periodista añadió que "en dos minutos llegaron los carabineros y los tipos se fueron. Y yo estaba ahí, cambiando la rueda, y le digo a mi esposa: ‘Nos vamos. ¿A dónde? A Córdoba".

Finalmente, comentó que "le pedí al carabinero si nos podía acompañar un poco para salir de Viña del Mar. Mi esposa sacó la chapa patente de la camioneta para que no nos identifiquen, nos escoltó la policía unos 10 kilómetros, y ya nos fuimos para el paso fronterizo".