La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la posibilidad de llevar la reforma tributaria al Senado, luego que la Cámara de Diputados rechazara el miércoles la idea de legislar el proyecto.

"Estamos explorando la posibilidad de la insistencia ante el Senado que requiere un quórum más alto y también otras alternativas que no podemos confirmar, pero la disposición y el ánimo de este gobierno es no cerrar las puertas a la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas lo antes posible, porque o si no tendríamos que esperar un año y todo se posterga", señaló en conversación con T13.

En esa línea, la vocera indicó que "siempre hemos estado disponibles a dialogar con los sectores de la oposición, y eso ha sido parte del trabajo que hemos demostrado ser capaces de hacer. Lo hicimos, por ejemplo, con el proyecto de 40 horas, y logramos un avance sustantivo con sectores de la oposición en el Senado".

Asimismo, precisó que estaban abiertos a conversar de todos los temas que incluye la reforma tributaria, incluso el impuesto a los altos patrimonios, que ha sido uno de los puntos más criticados por la derecha, siempre y cuando se mantenga la idea recaudar más impuestos y distribuir la riqueza de manera más justa en el país.

Por ello, la portavoz de La Moneda añadió: "Nunca hemos hablado de intransables incluso luego de haberse votado en la Comisión de Hacienda, hemos dicho que hay caminos por recorrer".

Por último, la ministra Vallejo aseguró que "evidentemente, hay disposición, teniendo y resguardando ciertos principios de la idea matriz; si me proponen reducir impuestos, eso evidentemente cambia la idea matriz. Yo misma señalé que había disposición siempre y cuando manteníamos el principio de justicia tributaria, es decir, que quienes tienen más, paguen más".